Михаил Галустян рассказал о проекте «Звезды в Африке»

Российский комик и актер Михаил Галустян рассказал о работе ведущим на популярном проекте «Звезды в Африке». Там собрались 15 знаменитых людей, которым предстоит выполнять различные экстремальные задания. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам Галустяна, самым большим испытанием на проекте лично для него стали песни Ольги Бузовой.

«Самым большим испытанием для меня на проекте „Звезды в Африке“ были песни Оли Бузовой, которые я слушал в перерывах между моторами. Олечка каждый раз говорила, а ты слышал мою новую песню? И мне приходилось слушать эту песню. Я считаю, что это испытание, и я прошел его с достоинством, и даже иногда притопывал в такт песенке. Конечно, это все ирония», — сообщил комик.

При этом он отметил, что Бузова является хорошим командным игроком и всегда приходит на помощь. Она часто не дает сказать и слова, но «очень хорошо и патроны подает, и стреляет неплохо».

В завершении шоу один из участников получит денежный приз в размере пяти миллионов рублей и отправит его на благотворительность.