02 августа 2023, 03:04
Михаил Галустян раскрыл свое настоящее имя
Юморист Михаил Галустян признался, что при рождении ему дали имя Ншан
Юморист Михаил Галустян на самом деле по паспорту имеет совсем другое имя. При рождении его назвали Ншан. Об этом артист рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец, которое размещено на ее YouTube-канале.
Сейчас во всех документах в графе «имя» у юмориста указано, что он Ншан Сергеевич. Но имя Михаил, как заметил Галустян, не творческий псевдоним — так его называли с детства.
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Имя Ншан Галустян получил в честь деда, которого все называли Михаил. Поэтому внука с именем Ншан в семье также стали называть Михаилом.
Галустян признался, что имя, которое у него по паспорту, он слышал лишь от правоохранителей, когда его останавливали для проверки документов. Юморист отметил, что никогда не стеснялся своего имени.
«Мне нравится имя Ншан, мне нравится имя Миша», — сказал Галустян.
В апреле Михаил Галустян получил гражданство Армении. В этой стране разрешено иметь двойное гражданство. Получить паспорт по упрощенной процедуре могут все этнические армяне.
Интервью
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