Знаменитости 02 августа 2023, 03:04 Михаил Галустян раскрыл свое настоящее имя Юморист Михаил Галустян признался, что при рождении ему дали имя Ншан РИА «Новости»

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Юморист Михаил Галустян на самом деле по паспорту имеет совсем другое имя. При рождении его назвали Ншан. Об этом артист рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец, которое размещено на ее YouTube-канале.

Сейчас во всех документах в графе «имя» у юмориста указано, что он Ншан Сергеевич. Но имя Михаил, как заметил Галустян, не творческий псевдоним — так его называли с детства.

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Имя Ншан Галустян получил в честь деда, которого все называли Михаил. Поэтому внука с именем Ншан в семье также стали называть Михаилом.

Галустян признался, что имя, которое у него по паспорту, он слышал лишь от правоохранителей, когда его останавливали для проверки документов. Юморист отметил, что никогда не стеснялся своего имени.

«Мне нравится имя Ншан, мне нравится имя Миша», — сказал Галустян.

В апреле Михаил Галустян получил гражданство Армении. В этой стране разрешено иметь двойное гражданство. Получить паспорт по упрощенной процедуре могут все этнические армяне.