Знаменитости 16 декабря 2022, 22:17 Михаил Галустян озвучил знаменитого французского актера Артист Михаил Галустян озвучил Пьера Ришара в картине «Новая игрушка»

Читать 360tv в

В ближайшее время на экраны выйдет ремейк картины «Игрушка» — «Новая игрушка» с Пьером Ришаром в главной роли. Знаменитого французского актера озвучил российский комик, артист и шоумен Михаил Галустян. О том, как ему далась эта должность, сообщила Teleprogramma.pro.

Ранее Галустян неоднократно принимал участие в озвучке. Однако в его послужном списке числятся мультипликационные работы — «Кунг-фу панда», «Лего фильм: Ниндзяго», «Тролли: мировой тур». Ранее ему не удавалось озвучивать живых актеров.

Реклама

«Дублировать живого человека, а не нарисованного персонажа — намного сложнее. Нужно четко попадать в липсинк — движение губ. Но это в то же время и интересно. Когда я дублирую персонажа, то всегда подхожу к этому лично, иногда на ходу придумываю шутки, бывает, что даже пытаюсь править перевод», — рассказал он.

Реклама

По словам Галустяна, в детстве он мечтал оказаться на месте героя оригинальной картины. Он отметил, что тогда не понимал всей глубины данной картины. Сейчас же актер смог понять, что такое кино является скорее грустным, чем комичным.