Михаил Ефремов может принять участие в заседании 18 августа

Актер Михаил Ефремов может принять участие в четвертом судебном заседании, которое состоится 18 августа. Сегодня стало известно, что Ефремова выписали из больницы.

На судебном заседании, которое назначено на 18 августа, может состояться допрос Михаила Ефремова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

Адвокат также отметил, что это пока не точная информация, так как все зависит от состояния Михаила Ефремова. «Сегодня вечером я планирую его навестить, узнать о его здоровье подробнее», — сообщил Пашаев.

Михаила Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда во вторник, 11 августа. Медики занесли актера в скорую на руках. Сначала Ефремова положили в реанимационное отделение Боткинской больницы с подозрением на инсульт. После диагноз подтвердился. А сегодня стало известно о его выписке.

Накануне в СМИ появилась копия протокола, в котором Ефремов признал вину в аварии, сообщает «Царьград». На документе стояли подписи актера и его адвоката. Позже Эльман Пашаев отрицал, что актер мог подписать такой документ, так как находился в больнице. Тем не менее адвокат Александр Добровинский подтвердил подлинность документа и сообщил, что он подкреплен к материалам дела.