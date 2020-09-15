Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией. Видео

На кадрах видно, что Боярский упал в обморок в тот момент, когда его осматривал врач. Медик надавил на лимфоузлы, из-за чего у артиста могло резко подскочить давление. В итоге Боярский наклонился к врачу, а затем ударился головой об стену.

По информации издания, вакцинация проходила в кабинете городской поликлинике № 39. Когда Боярский упал в обморок, к нему подбежала главный врач поликлиники Ольга Иванова. Спустя некоторое время она сообщила, что артисту оказали необходимую помощь и сейчас с ним все в порядке. Несмотря на обморок, Боярский решил все же привиться от гриппа.

«Как часто делаю прививку от гриппа? Как жена скажет, тогда и делаю», — пошутил после процедуры артист.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России от гриппа привились уже 5% граждан. Всего вакцинацию прошли более 7,3 миллиона жителей страны. Медики делают прививки во всех российских регионах.