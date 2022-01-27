Михаил Боярский рассказал об ужасах блокадного Ленинграда

Актер Михаил Боярский рассказал, что в детстве был шокирован фактами о блокадном Ленинграде. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он уточнил, что читал документальную хронику блокады, которую написали Даниил Гранин и Алексей Адамович. Она произвела на него глубокое впечатление.

«Был ужасный холод, свет, не обращали внимания на лежащие трупы, на обстрелы. Было очень страшно», — рассказал он.

Боярский уточнил, что в детстве его родственники мало рассказывали об этом времени. Позже он пообщался с актрисой Алисой Фрейндлих, которая сама жила в блокадном Ленинграде.