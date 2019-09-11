СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комы

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришел в себя. На днях бывшего гонщика перевезли из Швейцарии в Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду в Париже.

В настоящее время, сообщило издание Le Parisien со ссылкой на собственный источник, Шумахер лежит в отделении сердечно-сосудистой хирургии.

«Могу заверить вас, что он в сознании», — подчеркнул собеседник газеты. По имеющимся данным, присутствие знаменитости в больнице выдает наличие охраны. Кроме того, об уходе за ним поползли слухи среди медсестер.

Отмечается, что Шумахера намерены лечить с использованием стволовых клеток. В клинику его привезли 9 сентября в режиме строжайшей секретности. Семья чемпиона «Формулы-1» не дает подробных комментариев о его состоянии здоровья с момента трагедии 2013 года.

Шумахера тайно перевезли на лечение в Париж — СМИ Подробнее

Тогда, в конце декабря, Михаэль Шумахер стал жертвой несчастного случая на горнолыжном курорте во французских Альпах. Гонщик получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах.

Его состояние, по сообщениям СМИ, улучшилось только в прошлом году. В публикациях указывалось, что больше Шумахер не нуждается в аппарате ИВЛ и не прикован к постели.