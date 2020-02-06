МИД Белоруссии оценил шутку актера из «Сверхъестественного» и пригласил его в гости

По информации «Газеты.ru», актер поделился с подписчиками в своем Instagram фотографией старых купюр: 50 копеек с изображением белки и 25 рублей с изображением лося.

«Хочу поблагодарить Белоруссию за совместный дизайн официальной валюты. Отлично поговорили, но лось должен был стоить больше!» — написал Падалеки.

Дело в том, что его героя в сериале «Сверхъестественное» называют Лосем. Шутка звезды понравилась представителям МИД Белоруссии.

«Кстати, много отличных лосей в нашей Беловежской пуще, приезжай и убедись», — ответили они.