МХАТ опроверг участие Галкина в постановке

Московский художественный академический театр имени Горького опроверг сообщения о том, что Максим Галкин сыграет в спектакле «Хлорофилия». В пресс-службе МХАТа сообщили «360», что эта информация является ложной.

«Нет, это неправда», — сообщила пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина, отвечая на вопрос об участии Галкина в постановке.

Ранее в СМИ сообщили, что Галкин уже якобы что-то репетирует в пьесе «Хлорофилия», премьера которой запланирована на осень. Худрук МХАТа Эдуард Бояков анонсировал спектакль по произведению Андрея Рубанова еще в мае. Тогда же стало известно и об июньской премьере — спектакле «Чудесный грузин» о молодом Сталине, в котором одну из ролей исполнила Ольга Бузова.

Ранее американский рэпер Снуп Дог выложил у себя в Instagram мем с Галкиным. Об этом писало Ura.ru.

Между тем RТ сообщил, что президент МХАТа Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину, попросив уволить Боякова с поста худрука. Но в Кремле такое письмо не получали. В пресс-службе театра в связи с этим заявили, что некие лица могут использовать Доронину в своих корыстных интересах, передало РИА ФАН.