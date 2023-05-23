Знаменитости 23 мая 2023, 00:33 МГУ ответил Медведевой на обвинения в прекращении учебы из-за «наезда» РИА «Новости»

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Пресс-служба Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ опровергла заявление фигуристки Евгении Медведевой о том, что той пришлось прекратить учебу из-за нападок вуза. В соцсетях спортсменка сообщила, что на нее «наехали» за «желтушный заголовок» в интервью, что и стало поводом прекратить учебу, написал «Спорт-Экспресс».

По информации пресс-службы, Медведва поступила в МГУ в 2021 году. Но из-за высокой медийной загруженности не смогла посещать занятия. Это и стало настоящим поводом для прекращения обучения. За это время, отметили в вузе, пресс-центр ни разу не взаимодействовал с фигуристкой.

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Сама спортсменка утверждала, кто конфликт у нее случился именно с пресс-центром Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ. Ей якобы отказались предоставлять учебные материалы, несмотря на оплату обучения и длительные просьбы.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему решила окончить спортивную карьеру. По ее словам, у нее возникли серьезные проблемы со спиной и она не смогла справляться с серьезными физическими нагрузками.