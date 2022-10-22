Украина потребовала ввести международные санкции против Долиной, Бузовой и Галустяна | 360°

Знаменитости 22 октября 2022, 16:10 Украина потребовала ввести международные санкции против Долиной, Бузовой и Галустяна Против Бузовой, Долиной и других звезд на Украине предложили ввести международные санкции Unsplash

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На Украине предложили ввести международные санкции против российских звезд. Соответствующий список, подготовленный так называемой группой Ермака — Макфола, обнародован на сайте Владимира Зеленского.

Санкции предлагают ввести против певицы Ольги Бузовой, шоумена Михаила Галустяна, юмориста Евгения Петросяна и актера Сергея Безрукова. В «распространении нарративов кремлевской пропаганды» обвинили и Михаила Боярского, Ирину Аллегрову, Надежду Бабкину, Диму Билана, Олега Газманова, Ларису Долину, Дмитрия Дюжева, Сергея Жукова.

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Также в санкционный список попали Владимир Винокур, Виктор и Александр Добронравовы, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Артемий Лебедев, Иван Охлобыстин, Денис Майданов и режиссер Сарик Андреасян, в фильмах последнего снимался украинский президент.

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Накануне киевские власти ввели санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой.