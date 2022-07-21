Международная ассоциация квиддича решила переименовать игру из-за скандала с Роулинг

Игру квиддич, придуманную писательницей Джоан Роулинг, переименуют в квадбол. Такое решение приняла Международная ассоциация квиддича (IQA). Об этом сообщило ИА НСН.

Причиной такого решения послужил трансгендерный скандал с участием писательницы. В 2020 году женщина написала ряд твитов, которые оскорбили представителей движения.

Впервые игра была описана в серии книг о Гарри Поттере. В 2005 году игру адаптировали под реальную жизнь. Участники должны бегать по полю, сидя на метлах, и забрасывать мячи в кольца.