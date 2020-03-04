«Между нами ничего нет»: Гарри Стайлс опроверг роман с Адель

Роман между певицей Адель и британским музыкантом и актером Гарри Стайлсом оказался выдумкой. Артист признался, что ему трудно завести нормальные отношения — всему виной занятость.

Стайлс разоткровенничался на шоу Говарда Стерна. Процитировал актера британский таблоид Mirror.

«Между нами ничего нет», — заявил Гарри Стайлс, комментируя возможные отношения с Адель.

Он добавил, что двум исполнителям даже появиться вместе проблематично — сразу же начинают ползти слухи.

«Версий обычно две: либо они встречаются, либо — и на это надеются фанаты — работают вместе над одним проектом», — заметил музыкант.

Сейчас Стайлс свободен и пока не собирается вступать в отношения — слишком занят. Регистрироваться на сайтах знакомств артист тоже не собирается, но в будущем видит себя семейным человеком.

Адель вместе с Гарри Стайлсом попали в объектив папарацци, когда отдыхали на острове Ангилья в Карбиском море. После этого и пошли слухи, что знаменитости встречаются. К тому же Адель сейчас прекрасно выглядит: певица похудела на 45 килограммов.