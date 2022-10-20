Мэттью Перри рассказал историю из жизни, связанную с передозировкой наркотиками | 360°

Знаменитости 20 октября 2022, 14:23 Мэттью Перри рассказал историю из жизни, связанную с передозировкой наркотиками

Читать 360tv в

Звезда сериала «Друзья», американский актер Мэттью Перри едва не умер от передозировки наркотиками. Историю об этом случае он рассказал в беседе с изданием People.

Сперва артист пристрастился к алкоголю, а затем перешел на опиоидные обезболивающие. Врачи прописали их Перри после травмы, полученной в результате падения с водного мотоцикла. После сильного пристрастия к препарату актер попал в больницу, написало РИА ФАН.

Реклама

«Врачи сказали моей семье, что вероятность выжить — 2%», — вспоминает Пэрри.

Реклама

После выхода из больницы актер решил взять себя в руки и отказаться от приема наркотических веществ.