Мэттью Макконахи передумал баллотироваться на пост губернатора Техаса

Актер Мэттью Макконахи передумал выставлять свою кандидатуру на пост губернатора штата Техас. Об этом написали «Известия».

О том, что планирует баллотироваться, актер сообщил в марте. Он пояснил, что родился и проживает в Техасе. При этом политику он сам называл безнадежным делом.

Шансы у Макконахи были — опрос показал, что 43% жителей Техаса поддержали бы актера, а 35% — республиканского губернатора Грега Эбботта, действующего главу штата. Согласно результату опроса, преимущество было бы у Макконахи и в гонке с демократом Бето О’Рурком, еще одним из кандидатов.

Однако теперь Макконахи отказался от мысли баллотироваться, о чем сообщил в видеообращении в Twitter.

«Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — сказал актер.

Выборы губернатора в Техасе запланированы на 2022 год.