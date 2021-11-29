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    29 ноября 2021, 14:53

    Мэттью Макконахи передумал баллотироваться на пост губернатора Техаса

    Полина Гребенщикова

    Актер Мэттью Макконахи передумал выставлять свою кандидатуру на пост губернатора штата Техас. Об этом написали «Известия».

    Мэттью Макконахи передумал баллотироваться на пост губернатора Техаса

    О том, что планирует баллотироваться, актер сообщил в марте. Он пояснил, что родился и проживает в Техасе. При этом политику он сам называл безнадежным делом.

    Шансы у Макконахи были — опрос показал, что 43% жителей Техаса поддержали бы актера, а 35% — республиканского губернатора Грега Эбботта, действующего главу штата. Согласно результату опроса, преимущество было бы у Макконахи и в гонке с демократом Бето О’Рурком, еще одним из кандидатов.

    Однако теперь Макконахи отказался от мысли баллотироваться, о чем сообщил в видеообращении в Twitter.

    «Что я буду делать? Я продолжу работать и инвестировать те средства, которые имею, в поддержку предпринимателей, фирм, фондов, которые, как я верю, создают возможности для людей преуспеть в жизни», — сказал актер.

    Выборы губернатора в Техасе запланированы на 2022 год.