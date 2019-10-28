Мэттью Беллами из Muse поздравил фигуристку Трусову

Британский певец, солист группы Muse Мэттью Беллами опубликовал в своем Instagram пост, посвященный российской фигуристке Александре Трусовой.

«Поздравляем Александру с победой с двумя четверными прыжками. И спасибо за использование нашей песни в качестве саундтрека», — говорится в сообщении Беллами.

В комментариях к записи подписчики отметили, что музыка британской группы популярна среди российских фигуристов. Так, Евгения Медведева и Камила Валиева также выступали под песни Muse.

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Трусова выступала на втором этапе Гран-при в Канаде. Под песню Pray в произвольной программе она выполнила три четверных прыжка. Спортсменка, которой сейчас 15 лет, одержала победу в турнире и побила два мировых рекорда. За произвольную программу Трусова получила 166,62 балла и 241,02 балла в сумме.

На втором месте с 230,33 балла оказалась японская фигуристка Рика Кихира. За ней, на третьем месте, кореянка Ен Ю, у которой 217,49 балла. Еще одна российская спортсменка, Евгения Медведева, смогла попасть на пятое место. В сумме она набрала 209,62 балла.