Мэтью Перри рассказал, когда начнутся съемки спецвыпуска сериала «Друзья»

В продолжении сериала любимые миллионами поклонников герои воссоединятся впервые с 2004 года. Отмечается, что эпизод должны были снять раньше, однако работа откладывалась по причине пандемии коронавируса.

«Воссоединение „Друзей“ перенесено на начало марта. Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится!» — процитировал Перри сайт «Свободная пресса».

Исполнившая роль Рэйчел Грин Дженнифер Энистон, комментируя перенос съемок, заявила, что сериал «Друзья» всегда будет со своими верными фанатами. Актриса пошутила, что от героев ситкома поклонники никогда не избавятся.