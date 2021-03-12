Мэтью Макконахи задумался о выдвижении на пост губернатора Техаса

Американский актер Мэттью Макконахи пообещал подумать над выдвижением своей кандидатуры на пост губернатора Техаса. Заявление он сделал в ходе подкаста The Balanced Voice на YouTube.

Макконахи задал вопрос сам себе: чем еще он может заниматься, кроме кино. В ответ ведущая Рания Манкариус предложила попробовать себя в политике и выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Техаса.

«Я действительно считаю, что мне есть чему научить других и чем поделиться. <…> Это стоит серьезно обдумать», — заявил Макконахи.

Выборы губернатора штата пройдут в 2022 году. Ранее 51-летний актер говорил, что попытки уйти в политику кажутся ему безнадежными.

Макконахи родился в Техасе и сейчас живет в этом штате вместе с семьей, написал «ПолитЭксперт».

Актер придерживается правоцентристских политических взглядов. При этом во всех интервью он выдерживает нейтральную позицию. А это при баллотировании в губернаторы позволит ему выиграть голоса двух сторон. С начала пандемии коронавируса Макконахи стал более активен в социально-политических вопросах.