София Ротару приехала отметить юбилей в «место силы» на Украине

Народная артистка и эстрадная певица София Ротару приехала в украинское село Маршинцы, где она родилась и выросла, чтобы отметить свой очередной юбилей. Об этом она сообщила в социальных сетях, назвав населенный пункт местом силы.

Певица опубликовала фотографию, как она сидит на ступеньках дома.

Источник фото: личные соцсети

«Приехала в место силы. Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — подписала она свой снимок.

В разговоре с сайтом kp.ru сын исполнительницы Руслан Евдокименко подчеркнул, что в село приехала вся семья, чтобы поздравить маму с днем рождения. По его словам, звонки с поздравлениями Ротару получает со всего мира.

В начале марта СМИ сообщили, что сына и внука Софии Ротару задержали украинские пограничники при нелегальной попытки попасть в Молдавию. Тогда в стране уже действовало военное положение и мужчинам запретили покидать ее. Журналисты выяснили, что родные артистки в компании с другими желающими уехать хотели уплыть в Молдавию на лодке.