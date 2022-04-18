Место Шэрон Стоун в фильме «Синий жук» займет Сьюзен Сарандон

Главную героиню-злодейку в фильме «Синий жук», который основан на комиксах DC, исполнит актриса Сьюзен Сарандон. Ранее эту роль должна была сыграть Шэрон Стоун, написало издание The Wrap.

Продюсеры фильма сообщили, что Стоун ранее уже вела переговоры по поводу съемок в этой кинокартине. Ее героиню будут звать Виктория Корд. Персонаж был специально придуман для данной киноленты, сообщило РИА ФАН.

В качестве режиссера «Синего жука» выступит Анхель Мануэль Сохо, а главного героя сыграет актер Шоло Маридуэнья.

Премьера кинокартины по комиксам DC назначена на август 2023 года.

Ранее датский актер Мадс Миккельсен, звезда сериала «Ганнибал», рассказал о съемках в пятой части блокбастера «Индиана Джонс». По его словам, пятая часть — это возвращение к первому и второму фильмам, к духу оригинального Индианы. Продюсером картины стал Стивен Спилберг. Премьера фильма запланирована на 30 июня 2023 года.