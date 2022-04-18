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    18 апреля 2022, 14:19

    Место Шэрон Стоун в фильме «Синий жук» займет Сьюзен Сарандон

    Оксана Лавнюженко

    Главную героиню-злодейку в фильме «Синий жук», который основан на комиксах DC, исполнит актриса Сьюзен Сарандон. Ранее эту роль должна была сыграть Шэрон Стоун, написало издание The Wrap.

    Место Шэрон Стоун в фильме «Синий жук» займет Сьюзен Сарандон

    Продюсеры фильма сообщили, что Стоун ранее уже вела переговоры по поводу съемок в этой кинокартине. Ее героиню будут звать Виктория Корд. Персонаж был специально придуман для данной киноленты, сообщило РИА ФАН.

    В качестве режиссера «Синего жука» выступит Анхель Мануэль Сохо, а главного героя сыграет актер Шоло Маридуэнья.

    Премьера кинокартины по комиксам DC назначена на август 2023 года.

    Ранее датский актер Мадс Миккельсен, звезда сериала «Ганнибал», рассказал о съемках в пятой части блокбастера «Индиана Джонс». По его словам, пятая часть — это возвращение к первому и второму фильмам, к духу оригинального Индианы. Продюсером картины стал Стивен Спилберг. Премьера фильма запланирована на 30 июня 2023 года.