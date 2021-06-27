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    27 июня 2021, 21:28

    Актриса из «Папиных дочек» приобрела место на кладбище

    Дарья Бунякова

    Актриса Ольга Волкова купила место на кладбище в Подмосковье. Она рассказала, что приобрести участок земли ей пришлось после смерти третьего мужа.

    Актриса из «Папиных дочек» приобрела место на кладбище

    По словам Волковой, ей не выдавали прах супруга пока она не купила место на кладбище.

    «Чтобы похоронить в Москве, нужно три миллиона, за МКАД — полтора миллиона рублей. Поэтому муж похоронен в области. Похоронив мужа, я обрела свое будущее. Квартиру покупать не надо, а место есть», — с юмором сообщила Волкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

    Она добавила, что сейчас полна сил и ищет новую работу. Актриса отметила, что имеет очень большую семью.

    «Все творческие люди. Я им даю возможность работать, жить хорошо. Это нормально. Мне тоже кто-то помогает», — заключила она.

    Волкова была замужем за художником Владимиром Ховралевым. Мужчины не стало в 2015 году. За годы своей творческой карьеры актриса успела сняться в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Саша», «Папины дочки», «Двенадцать стульев» и многих других. Также Волкова играет в театре и является автором автобиографии.