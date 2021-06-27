Актриса из «Папиных дочек» приобрела место на кладбище

Актриса Ольга Волкова купила место на кладбище в Подмосковье. Она рассказала, что приобрести участок земли ей пришлось после смерти третьего мужа.

По словам Волковой, ей не выдавали прах супруга пока она не купила место на кладбище.

«Чтобы похоронить в Москве, нужно три миллиона, за МКАД — полтора миллиона рублей. Поэтому муж похоронен в области. Похоронив мужа, я обрела свое будущее. Квартиру покупать не надо, а место есть», — с юмором сообщила Волкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она добавила, что сейчас полна сил и ищет новую работу. Актриса отметила, что имеет очень большую семью.

«Все творческие люди. Я им даю возможность работать, жить хорошо. Это нормально. Мне тоже кто-то помогает», — заключила она.

Волкова была замужем за художником Владимиром Ховралевым. Мужчины не стало в 2015 году. За годы своей творческой карьеры актриса успела сняться в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Саша», «Папины дочки», «Двенадцать стульев» и многих других. Также Волкова играет в театре и является автором автобиографии.