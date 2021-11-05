Месть желтой прессы. Дюжев опроверг слухи о том, что его выгнали с показа Юдашкина

Дмитрий Дюжев с возмущение опроверг появившуюся информацию о его бестактном высказывании в адрес борющегося с раком модельера Валентина Юдашкина. StarHit сообщил, что актера якобы попросили немедленно покинуть мероприятие, проводившееся в честь отечественного метра моды.

Дмитрий Дюжев в Instagram посетовал, что ему приходится публично оправдываться за слова, которых он не говорил. Он подчеркнул, что злопыхатели просчитались, и их ложь никак не скажется на взаимоотношениях с семьей Юдашкина.

«После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил „ответ“ в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубокоуважаемых друзей», — написал Дюжев.

Подписчики поддержали актера. Они подчеркнули, что люди, уважающие его, не поверили «в этот бред ни на минуту».

Пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина Полина Шаво сообщила сайту kp.ru, что ничего не знает о якобы произошедшем конфликте. По ее словам, никаких мероприятий Валентин Юдашкин на днях вообще не проводил.

«То есть недавно этого точно не могло происходить, раз об этом пишут сейчас. Да и ни о чем подобном, происходившем на наших показах, я ни разу не слышала». — сообщила Полина.

Жена кутюрье Марина Юдашкина назвала информацию абсолютным враньем. С семьей Дюжева они дружат много лет.

«Показа никакого не было. О чем речь? Если и показа не было, то что он мог сказать? Глупости. Это история о том, как журналисты, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать. Ну, спасибо, что о нас помнят!» — сыронизировала женщина.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Дмитрий Дюжев на показе новой коллекции Юдашкина сказал, что в следующий раз Юдашкина поклонники могут и не увидеть. После чего его якобы выставили с мероприятия.