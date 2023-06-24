Знаменитости 24 июня 2023, 04:47 Месси высказался о своих болельщиках в клубе «ПСЖ» Месси сообщил об испортившихся отношениях с болельщиками клуба «ПСЖ» РИА «Новости»

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Бывший нападающий клуба «ПСЖ» Лионель Мессии рассказал о своих отношениях с болельщиками футбольной команды. Поначалу они были «просто замечательными», но затем испортились, сообщил форвард в интервью beIN Sports.

Футболист вспомнил, как изначально получал большую поддержку от своих фанатов.

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«Но потом люди стали относиться ко мне по-другому. По крайней мере, определенная часть публики в Париже», — поделился спортсмен.

Он заметил, что со значительной частью поклонников у него произошел разрыв. И, конечно, это случилось не по инициативе футболиста.

«Конечно, это не было преднамеренным с моей стороны. Такое было и с Неймаром, и с Мбаппе», — сказал Мессии.

Аргентинца действительно регулярно освистывают на стадионах Франции. Он выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года. По окончании сезона-2022/2023 Месси станет играть за «Интер Майами» на правах свободного агента.

Ранее футболист заявил, что прошедший чемпионат мира по футболу в Катаре стал для него последним. Месси отметил, что не собирается принимать участие в международном турнире, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.