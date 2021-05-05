Месси могут оштрафовать за ужин для команды

Капитана «Барселоны» Лионеля Месси могут оштрафовать на 60 тысяч евро за нарушение карантинных мер, которые ввели из-за пандемии. Он организовал домашний ужин для членов своей команды.

Об этом сообщило OK Diario. Издание уточнило, что футболист организовал ужин в Каталонии. Сейчас там действуют коронавирусные ограничения, которые запрещают собираться в одном помещении компании более чем из шести человек. При этом размер помещения не имеет значения. Исключение действует только для тех, кто постоянно проживает вместе.

В доме Месси собралось в несколько раз больше гостей. Он решил организовать встречу с членами клуба, чтобы отпраздновать победу в матче 34-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:2). Также Месси планировал подготовить и сплотить команду перед важнейшим матчем с мадридским «Атлетико», которая состоится 8 мая.

За организацию этой встречи Месси может грозить штраф на сумму от трех до 60 тысяч евро. Ему придется заплатить, если расследование выявит нарушение правил безопасности и допущение распространения коронавирусной инфекции.

Расследование начало руководство Ла Лиги, однако в «Барселоне» уверены, что футболисты не нарушали правила и соблюдали социальную дистанцию во время ужина.