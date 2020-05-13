Месси кардинально изменил свой образ

Снимком футболист поделился на своей странице в Instagram. Фанаты были очень удивлены такому преображению спортсмена. На протяжении нескольких последних лет они привыкли видеть своего кумира с бородой, которая уже давно стала его «визитной карточкой».

Один из подписчиков написал, что теперь будет сложно искать Месси на поле, так как пропал «ориентир» в виде бороды.