13 мая 2020, 16:49
Месси кардинально изменил свой образ
Лионель Месси, форвард испанского футбольного клуба «Барселона», предстал перед болельщиками в новом виде. Он отстриг свою «фирменную» бороду. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».
Снимком футболист поделился на своей странице в Instagram. Фанаты были очень удивлены такому преображению спортсмена. На протяжении нескольких последних лет они привыкли видеть своего кумира с бородой, которая уже давно стала его «визитной карточкой».
Один из подписчиков написал, что теперь будет сложно искать Месси на поле, так как пропал «ориентир» в виде бороды.