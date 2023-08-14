14 августа 2023, 15:26
Меру пресечения для Лерчек оставят прежней
Мосгорсуд отказался поместить блогера Валерию Чекалину под домашний арест
Мосгорсуд признал законным отказ отправить под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Об этом сообщил ТАСС.
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры — без удовлетворения», — сказала решение судья.
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Ранее прокуратура Москвы просила Пресненский районный суд города пересмотреть меру пресечения для Чекалиной, которую обвиняют в неуплате налогов, и отправить ее под домашний арест.
Сейчас Лерчек, как и ее мужу Артему Чекалину, запрещены определенные действия. Однако, по данным ведомства, девушка вопреки всему пользуется средствами связи. В том числе блогер общается со свидетелями по ее уголовному делу и выходит в интернет.
Ранее ФНС опровергла слухи о том, что ведет черный список блогеров. Ведь в последнее время все больше стало появляться новостей о том, что эти люди преследуются законом за неуплату налогов.
Мосгорсуд
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