Знаменитости 14 августа 2023, 15:26 Меру пресечения для Лерчек оставят прежней Мосгорсуд отказался поместить блогера Валерию Чекалину под домашний арест РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мосгорсуд признал законным отказ отправить под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Об этом сообщил ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, представление прокуратуры — без удовлетворения», — сказала решение судья.

Реклама

Ранее прокуратура Москвы просила Пресненский районный суд города пересмотреть меру пресечения для Чекалиной, которую обвиняют в неуплате налогов, и отправить ее под домашний арест.

Сейчас Лерчек, как и ее мужу Артему Чекалину, запрещены определенные действия. Однако, по данным ведомства, девушка вопреки всему пользуется средствами связи. В том числе блогер общается со свидетелями по ее уголовному делу и выходит в интернет.

Ранее ФНС опровергла слухи о том, что ведет черный список блогеров. Ведь в последнее время все больше стало появляться новостей о том, что эти люди преследуются законом за неуплату налогов.