Мерл Дэндридж сыграет в сериале по мотивам игры «Одни из нас»

Американская актриса Мерл Дэндридж исполнит роль в сериале НВО по мотивам видеоигры PlayStation «Одни из нас», озвучанием которой она занималась, написал сайт inc-news.

45-летняя Мерл сыграет Марлин, предводительницу борцов за независимость. Действие в ленте будет происходить через 200 лет после гибели современной цивилизации. Эксперту по выживанию Джоэлу дают задание вывести из карантинной зоны девочку-подростка. Мужчина вместе с ребенком должны пересечь всю территорию США и преодолеть большое число испытаний.

Создателями сериала утверждены Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн.

Ранее стало известно, что создателям Cyberpunk 2077 придется ответить перед судом за воспроизведение игры с ошибками на консолях PlayStation и Xbox. Против компании CD Projekt RED подано уже четыре коллективных иска.

Авторы первого искового заявления утверждают, что компания ввела пользователей в заблуждение и не скрыла данные о том, что игра воспроизводится с ошибками. Второй коллективный иск практически идентичен первому. Третий и четвертый были поданы от инвесторов.