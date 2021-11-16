Мэрилина Мэнсона обвинили в издевательствах в «комнате плохих девочек»

Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон оказался в центре скандала: его обвинили в использовании домашней комнаты для пыток. Об этом сообщили в масштабном расследовании журнала Rolling Stone. Статья издания называется «Монстр, прячущийся у всех на виду».

При этом сам музыкант не скрывал, что в его доме действительно есть такая комната. Он говорил о ней в интервью, рассказывал друзьям, а некоторым из них даже проводил экскурсию. О своем пребывании в «одиночной камере» Мэнсона уже рассказали несколько человек.

Сама комната, по словам приближенных музыканта, по размеру напоминает раздевалку в магазине одежды. Она сделана из стекла и представляет собой звуконепроницаемый кабинет. В издании отмечают, что Мэнсон нередко запирал там своих «подруг»: он держал их в тесном помещении часами, не давая возможности сходить в уборную или попить воды.

По сообщениям информаторов издания, сам Мэнсон называл пыточную «комнатой плохих девочек». Многочисленные экс-возлюбленные певца рассказывали, что проведенное в ней время, которое часто сопровождалось актами психологического и сексуального насилия, приводило к серьезным проблемами с психикой.

До этого бывшая девушка Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании, но суд отклонил ее заявление. Отказ объяснили тем, что срок исковой давности уже истек.

