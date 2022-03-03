Мэрилин Мэнсон подал в суд на бывшую невесту из-за обвинений в насилии

Американский рокер Мэрилин Мэнсон решил подать в суд на свою бывшую невесту, актрису Эван Рэйчел Вуд. Причиной иска послужили обвинения в насилии с ее стороны, передала «Вечерняя Москва».

Мэнсон заявил, что обвинения в его сторону являются ложными. По словам музыканта, он не издевался над своей бывшей возлюбленной.

В документе сказано, что эти обвинения «сорвали успешную музыкальную, телевизионную и кинокарьеру» исполнителя. Музыкант заявил также, что испытал сильные эмоциональные переживания по этому поводу, передало РИА ФАН.