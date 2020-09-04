04 сентября 2020, 16:10
Мерил Стрип кардинально изменила образ
Мерил Стрип, голливудская актриса, для нового кинопроекта избавилась от седины. Звезда перекрасила волосы в рыжий и изменилась до неузнаваемости. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
71-летняя актриса и не думает уходить на заслуженный отдых. На днях Мерил приступила к работе над экранизацией бродвейского мюзикла «Выпускной».
Первый снимок со съемочной площадки поразил общественность. В Instagram сценарист Брайан Мерфи опубликовал фото с Мерил, на котором она заснята с рыжими волосами. Эффектный образ она завершила макияжем с акцентом на губы и красную накидку.
«Познакомьтесь с великолепным актерским составом „Выпускного“ от Netflix. Это группа настоящих бойцов, которые собрали все силы и закончили съемки во время пандемии COVID-19. А все для того, чтобы рассказать как можно скорее легкую историю, такую нужную зрителям в это время» — подписал фото Брайан Мерфи.