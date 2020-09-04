Мерил Стрип кардинально изменила образ

71-летняя актриса и не думает уходить на заслуженный отдых. На днях Мерил приступила к работе над экранизацией бродвейского мюзикла «Выпускной».

Первый снимок со съемочной площадки поразил общественность. В Instagram сценарист Брайан Мерфи опубликовал фото с Мерил, на котором она заснята с рыжими волосами. Эффектный образ она завершила макияжем с акцентом на губы и красную накидку.

«Познакомьтесь с великолепным актерским составом „Выпускного“ от Netflix. Это группа настоящих бойцов, которые собрали все силы и закончили съемки во время пандемии COVID-19. А все для того, чтобы рассказать как можно скорее легкую историю, такую нужную зрителям в это время» — подписал фото Брайан Мерфи.