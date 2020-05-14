14 мая 2020, 14:23
Мэри-Кейт Олсен подала на развод с братом Саркози
Сестра-близнец актрисы Эшли Олсен Мэри-Кейт намерена развестись с мужем Оливье Саркози, который приходится сводными братом бывшему президенту Франции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, актриса подала на развод еще в середине апреля. Однако суды пока не разводят супругов из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Уточняется, что Олсен и Саркози прожили в браке пять лет.
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