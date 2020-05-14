Мэри-Кейт Олсен подала на развод с братом Саркози

По данным издания, актриса подала на развод еще в середине апреля. Однако суды пока не разводят супругов из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Уточняется, что Олсен и Саркози прожили в браке пять лет.

Накануне российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов объявил о разрыве с женой Аленой Гавриловой. Он выразил сожаление, что так произошло, и поблагодарил Гаврилову за то время, которое они провели вместе.