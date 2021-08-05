Мережко рассказал, откуда берет сюжеты

Кинодраматург Виктор Мережко дал интервью РИА ФАН. Он рассказал, откуда черпает сюжеты для сценариев и почему считает, что женщины сильнее мужчин.

Мережко написал сценарии к ставшим культовыми фильмам «Полеты во сне и наяву», «Родня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Прости». По словам сценариста, ему интереснее придумывать новые сюжеты, чем брать какие-то ситуации из собственной биографии. Однако иногда истории все же основываются на личном опыте или опыте близких людей.

«„Полеты во сне и наяву“ — любимая моя картина, одна из любимых, там была как раз история, как человек ищет себя в 40 лет, о кризисе среднего возраста.<…> Это история моего покойного старшего брата, который служил, жил на Украине в городе Черкассы, куда наша семья из Ростовской области переехала в послевоенные годы из-за нищеты: есть было нечего. И я написал историю в качестве модели, в качестве состояния души и поиска, выхода из жизненного тупика. Я же не рассказывал его конкретную жизнь, да и не мог знать ее всю», — рассказал Мережко.

Но самой главной и неисчерпаемой темой для художественного кино сценарист считает вечную тему отношений между мужчиной и женщиной.

«То, о чем писали Достоевский, Толстой, Лесков. История отношений мужчины и женщины — ничего нет выше, ничего трепетнее, ничего глубже. Отсюда — дети, как они воспитывают детей, как строится их будущая судьба. Отношения мужчины и женщины — папа, мама, жена, муж, сестра, брат», — рассказал он.

Женские персонажи вообще являются изюминкой в картинах по сценариям Виктора Мережко. Они всегда живые, всегда прекрасно прописаны, и зрительницы любого возраста узнают в них себя. Это связано с трепетным отношением драматурга к женщинам. Он признался, что считает их мудрее и сильнее мужчин.

«Женщина сильнее и более продвинутая, по космосу, по Господу. Женщина — мать, она Мать-Земля», — сказал драматург.