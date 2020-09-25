Мэрайю Кэри в детстве пытались продать сутенеру

Сестра Эллисон накачала исполнительницу седативными препаратами, потом предложила ей попробовать наркотики. После чего девушка подвергла Кери издевательствам, из-за которых у певицы остались ожоги III степени. Затем Элиссон попыталась подзаработать, предложив сутенеру купить ее сестру.

Певица рассказала, что ее отношения с Эллисон и братом Морганом никогда не были родственными. Дети росли порознь, отметило ИА Nation News.

«Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь», — призналась звезда.

По словам Кери, к моменту ее рождения брат и сестра уже были «испорченными людьми».

Поп-исполнительница допускает, что Эллисон так жестоко вела себя по отношении к ней из-за психологической травмы, перенесенной в детстве. В августе сестра Кэри подала в суд на мать и рассказала об организации родительницей оргий с ее участием. В 10-летнем возрасте Эллисон заставляли участвовать в сатанинских ритуалах, где с ней вступали в половую связь незнакомцы.