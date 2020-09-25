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    25 сентября 2020, 19:24

    Мэрайю Кэри в детстве пытались продать сутенеру

    Алена Макаренко

    Поп-исполнительницу Мэрайю Кэри в детстве пытались продать на рынке секс-услуг. Причем передать певицу в руки сутенеру хотела ее родная сестра. Об этом сообщило издание Entertainment Tonight.
    Мэрайю Кэри в детстве пытались продать сутенеру

    Сестра Эллисон накачала исполнительницу седативными препаратами, потом предложила ей попробовать наркотики. После чего девушка подвергла Кери издевательствам, из-за которых у певицы остались ожоги III степени. Затем Элиссон попыталась подзаработать, предложив сутенеру купить ее сестру.

    Певица рассказала, что ее отношения с Эллисон и братом Морганом никогда не были родственными. Дети росли порознь, отметило ИА Nation News.

    «Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь», — призналась звезда.

    По словам Кери, к моменту ее рождения брат и сестра уже были «испорченными людьми».

    Поп-исполнительница допускает, что Эллисон так жестоко вела себя по отношении к ней из-за психологической травмы, перенесенной в детстве. В августе сестра Кэри подала в суд на мать и рассказала об организации родительницей оргий с ее участием. В 10-летнем возрасте Эллисон заставляли участвовать в сатанинских ритуалах, где с ней вступали в половую связь незнакомцы.

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