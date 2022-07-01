Мэр Варшавы раскрыл Вовану и Лексусу внутреннюю кухню Евросоюза

Очередной западный политик попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса. Блогеры под видом мэра Киева Виталия Кличко позвонили градоначальнику Варшавы Рафаэлу Тшасковскому. «Коллега» раскрыл внутреннюю «кухню» Евросоюза и пожаловался на неохотную помощь с украинскими беженцами. Пранкеры выложили интервью в Telegram-канале.

Тшасковский заявил, что ЕС не особо охотно помогает Польше с украинскими беженцами, оплачивает лишь небольшие счета, а крупные суммы ложатся на местный бюджет. Наплыв мигрантов дал дополнительную нагрузку на все системы города, а помощи от ЕС нет, пожаловался варшавский глава «коллеге».

«Они просто оставили нас», — подчеркнул Тшасковский.

Мэр Варшавы рассказал, что у ЕС нет единой стратегии в отношении беженцев, каждый город решает проблему по-своему. Варшава не выдержит второй волны беженцев, добавил мэр города.

«Проблема в отсутствии стратегии. Это значит, нам нужно делать все самостоятельно, потому что у нас нет национальной стратегии. Поэтому в разных городах такие разные подходы», — отметил Тшасковский.