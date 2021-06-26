Мэнсон решил сдаться полиции после обвинений в нападении

Американский музыкант и актер Мэрилин Мэнсон намерен сдаться правоохранителям в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году. Об этом сообщил шеф полиции города Гилфорд Бин Берпи.

По его словам, Мэнсон обратится в полицейское управление Лос-Анджелеса в рамках соглашения адвоката музыканта и полиции штата Нью-Гэмпшир, но когда именно это произойдет, пока не ясно, сообщил телеканал CNN.

Берпи отметил, что за преступления, которые инкриминируют Мэнсону, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее года и штраф до двух тысяч долларов.

В конце мая в Нью-Гэмпшире выдали ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году, сообщал RT.

В конце апреля исполнительница роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов» актриса Эсме Бьянко подала в суд на Мэнсона. Она заявила, что во время отношений с музыкантом она подвергалась физическому, сексуальному, психологическому и эмоциональному насилию.

После с аналогичными обвинениями в адрес Мэнсона выступили еще пять женщин. Он назвал эти заявления «отвратительным искажением реальных событий».