Меньшова рассказала, как себя чувствует Алентова после смерти супруга

Кинорежиссер Владимир Меньшов умер в июле этого года. Его супруга актриса Вера Алентова и дочь Юлия Меньшова тяжело переживали смерть близкого человека. О том, как сейчас себя чувствует супруга погибшего, рассказало «Утро.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт Меньшовой.

Меньшова решила рассказать своим фанатам подробности личной жизни в Stories. Подписчики задавали ей вопросы. Один из пользователей поинтересовался, как себя чувствует 79-летняя Вера Валентиновна после смерти супруга. Телеведущая заявила, что благодарна своим фанатам за беспокойство.

«Спасибо большое за беспокойство! Мама здорова и очень много работает, что замечательно», — заявила она.

Меньшова подчеркнула, что в последнее время многих людей все больше интересует состояние ее матери. По ее словам, в последнее время Вере Валентиновне удалось справиться со случившимся и взять себя в руки. Телеведущая подчеркнула, что справиться с горем ее матери помогает любимое дело.