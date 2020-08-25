Меньшова раскритиковала «гендерно-нейтральные» призы Берлинского кинофестиваля

Призы будут давать за лучшую роль, независимо от пола актеров. Меньшова рассказала, что у нее к этому нововведению неоднозначное отношение.

«С одной стороны, можно сказать, что таким образом повышается некоторая престижность этой премии, она приобретает весомость», — считает актриса. С другой, по ее мнению, выбор лучшего в сфере искусства — непростое занятие, а решение довольно субъективно.

«И такая суженность, когда есть одна-единственная премия, только усложнит работу жюри», — считает актриса.

Также по словам Меньшовой, невозможно «прожить жизнь, не примяв ни одной травинки, не раздавив ни одного муравья», поэтому как ни пытайся соблюдать права всех, все равно не выйдет угодить каждому.

«Призывы к соблюдению прав всего и вся — прекрасное, светлое цивилизационное заблуждение», — уверена актриса. Также Меньшова заключила, что это невыполнимо.