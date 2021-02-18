Меньшова назвала причину ухода с Первого канала

Бывшая телеведущая Первого канала Юлия Меньшова рассказала, что ушла из передачи «Сегодня вечером» из-за команды, создающей данное шоу. Сейчас она собирается запустить свой YouTubе-канал.

Меньшова заверила, что причина ее ухода не кроется во взаимоотношениях с Галкиным, как ранее писали в СМИ.

«Проблема с „Сегодня вечером“ вообще не в Максиме», — заявила она в интервью на YouTubе-канале «Стрелец-молодец».

По словам актрисы, реальной причиной стала редакция, которая работала на созданием передачи. Автор шоу поинтересовалась: не могла ли телеведущая настоять, чтобы нужных людей туда взяли?

«Нет, это несколько иначе устроено на телевидение. Потому что есть редакция, которая много лет делала этот проект. Она надежная, она добивается рейтингов своими способами. Эти способы мне категорически не подходили», — пояснила Юлия Меньшова.

Телеведущая также заметила, что какое-то пыталась пойти на компромисс с самой собой и уговорить себя продолжить работу. Но через полтора года она поняла, что у нее не получается.

Сейчас Юлия Меньшова, которую многие считают наиболее выдающимся интервьюером в России, после ситуации с телепрограммой «Сегодня вечером» задумалась над тем, чтобы оставить нишу телевидения и освоить популярный видеохостинг YouTubе, куда она бы приглашала собственных гостей.

Первый канал уход тележурналистки пока не прокомментировал.