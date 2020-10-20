20 октября 2020, 17:16
Меньшов поделился воспоминаниями о Скобцевой
Кинорежиссер Владимир Меньшов рассказал, какой ему запомнилась умершая актриса Ирина Скобцева. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По его словам, Скобцева была «ослепительно красива» и талантлива, хотя талант не был раскрыт в полной мере. Также он добавил, что ему очень импонировала их пара с Сергеем Бондарчуком.
«Поэтому сообщения о том, что они стали мужем и женой, тогда были восприняты совершенно естественно», — заключил он.