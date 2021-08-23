Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой

Народный артист России Олег Меньшиков оставил пост директора Московского драматического театра имени Ермоловой, который он занимал без малого 10 лет. Об этом в передаче «Ты не поверишь!» в эфире НТВ сообщил новый директор театра Сергей Кузоятов.

Меньшиков покинул должность накануне массовых увольнений в театре. Многие актеры узнали, что попали под сокращение, когда находились в отпуске. В этом некоторые из них винили Меньшикова. Например, актриса Людмила Шмелева, которая ранее заявила, что он всячески способствует только продвижению своих любимчиков.

Однако новый директор театра заверил, что Меньшиков выступал против увольнения актеров. Сам Кузоятов считает, что эти артисты уже не принесут пользу театру, так как много лет не выходили на сцену.

Всего в театре сократили 22 человека, сообщил StarHit. По данным источников издания, Меньшиков покинул должность директора из-за проблем со здоровьем. При этом актер останется в коллективе и продолжит быть художественным руководителем театра.

Актер Сергей Безруков ранее заявил, что у таких кадровых решений могут быть разные причины. По его словам, профнепригодные артисты — проблема, с которой сталкивается любой худрук.