«Меня ждет таинство»: Макеева с мужем решили обвенчаться

Актриса Анастасия Макеева официально стала женой Романа Малькова, об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Кроме того, звезда намекнула подписчикам на то, что они с супругом намерены обвенчаться.

«Ну что ж, я во всех смыслах официально стала женой. Это невероятное и волшебное чувство. <…> А пока мы едем в церковь, меня ждет таинство, которое навсегда изменит мою жизнь», — написала Макеева на своей странице.

Пост артистка сопроводила хештегами «любовь», «венчание», «свадьба», «муж».

В комментариях пользователи пожелали счастья молодоженам и отметили красивый свадебный образ Анастасии.

Макеева ранее опубликовала видео, в котором станцевала под водой вместе со своим мужчиной. На актрисе были надеты свадебное платье и длинная фата, а на ее избраннике — белая рубашка и темные брюки.

Анастасия Макеева и Роман Мальков начали встречаться после того, как актриса развелась бизнесменом Александром Саковичем. Осенью прошлого года Макеева заявила, что снова выйдет замуж.