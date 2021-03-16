«Меня везде узнают»: дворник из Уфы рассказал, как стал звездой модельного бизнеса

Работник одного из ЖЭУ Уфы Юрий Ветлугин рассказал, как стал звездой модельного бизнеса. Также мужчина объяснил, когда оставит профессию дворника, написало ИА Nation News.

Однажды друг Ветлугина, фотограф Роман Филиппов, задумал устроить фотосессию для мужчины. Так он решил помочь ему погасить кредит, оформленный под давлением мошенников. Всю пенсию по инвалидности и зарплату гражданин тратил на погашение этого долга.

«Сначала я согласился на то, чтобы он меня в быту снимал. Сразу. Он просто постучался и спросил, можно ли сделать пару фотоснимков, как я живу. Я говорю, мол, пожалуйста, я не откажусь. Он снял и выложил это в интернет», — вспомнил Ветлугин.

Людей заинтересовало новое лицо, и уфимца вновь позвали позировать для снимков. Теперь его узнают на улице. Юрий пошутил, что пока не берет денег за селфи. Оставлять работу дворником мужчина не торопится. Он пояснил, что хочет быть уверенным в будущем. Сейчас Ветлугин ждет, когда ему предложат модельный контракт.