«Меня в Воронеж увезли». Утяшева рассказала о своем похищении в детстве

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о своем похищении в детском возрасте. Недоброжелатели отца увезли ее в другой город, но Утяшевой удалось от них сбежать.

«У папы был водитель, когда бизнес уже пошел. Меня привез один водитель — увозит другой, машина та же. Затем меня куда-то вывозят за город. Аул какой-то. Мне говорят: „Подождешь здесь папу“. Меня никто не обижает, я спокойно сажусь ждать папу», — сказала гимнастка в интервью YouТube-каналу «А поговорить?».

Она добавила, что похитители попросили у нее отрезать косичку, чтобы к ней быстрее приехал отец. Причем, по словам Утяшевой, мужчины говорили с ней уважительно и накормили гречкой. В какой-то момент ей удалось сбежать.

«Зашла женщина в возрасте, показала на окошко — и я понимаю, что могу сбежать. Закрыла плотно дверь — спасибо гимнастике, я в форточку и спрыгнула», — поделилась телеведущая.

После этого Утяшева выбежала на дорогу, где ее подобрал водитель фуры. Мужчина сразу предложил отвезти ее домой.

«Попался очень хороший дяденька, который видит, что я мерзну. „Детка, Боже, как ты здесь? Куда тебя везти?“ — говорит он. Я говорю: „Волгоград“. Оказывается, меня в Воронеж увезли», — рассказала спортсменка.

Отец Утяшевой сначала работал учителем истории, а затем стал заниматься бизнесом. Из любящего отца, по ее словам, он превратился в тирана, пристрастившегося к алкоголю. Гимнастка признавалась, что отец неоднократно поднимал руку на ее мать.