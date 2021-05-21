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    21 мая 2021, 17:25

    «Меня рвало и тошнило»: Леди Гага призналась, что забеременела от насильника в 19 лет

    Полина Петрова

    Американская певица Леди Гага в документальном фильме «Я, которого вы не видите» призналась, что забеременела от насильника, когда ей было 19 лет. Над девушкой надругался музыкальный продюсер, сообщило РИА ФАН.

    «Меня рвало и тошнило»: Леди Гага призналась, что забеременела от насильника в 19 лет

    Звезда вспомнила, что отказалась раздеваться перед ним, но мужчина взял ее шантажом. Он пообещал, что сожжет все записи Гаги. 35-летняя артистка заявила, что застыла в тот момент, и не помнит, как все было дальше. После произошедшего у нее случился нервный срыв. Певица впала в депрессию, а через несколько лет оказалась в больнице.

    «Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную у дома родителей. Меня рвало и тошнило», — подчеркнула Гага.

    Знаменитость заявила, что больше никогда не назовет имя своего обидчика. Артистка до сих пор борется с последствиями психотравмы.