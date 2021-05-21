«Меня рвало и тошнило»: Леди Гага призналась, что забеременела от насильника в 19 лет

Американская певица Леди Гага в документальном фильме «Я, которого вы не видите» призналась, что забеременела от насильника, когда ей было 19 лет. Над девушкой надругался музыкальный продюсер, сообщило РИА ФАН.

Звезда вспомнила, что отказалась раздеваться перед ним, но мужчина взял ее шантажом. Он пообещал, что сожжет все записи Гаги. 35-летняя артистка заявила, что застыла в тот момент, и не помнит, как все было дальше. После произошедшего у нее случился нервный срыв. Певица впала в депрессию, а через несколько лет оказалась в больнице.

«Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную у дома родителей. Меня рвало и тошнило», — подчеркнула Гага.

Знаменитость заявила, что больше никогда не назовет имя своего обидчика. Артистка до сих пор борется с последствиями психотравмы.