«Меня потащило на дно»: Милославская вспомнила жуткую историю со съемок «Рашн Юг»

Российская актриса Стася Милославская в беседе с сайтом RТ рассказала о сильном испуге на съемках комедийной мелодрамы «Рашн Юг», премьера которой состоится 4 марта.

Героиня, которую сыграла девушка, занимается прыжками в воду. Для роли актрису учили правильно прыгать, она тренировалась в бассейне. Помимо прочего, ей объясняли, как правильно плавать, чтобы выглядеть в кадре как профессионал. В кадре Милославская сама водила картинг и стояла на маяке на высоте 15 метров.

Она призналась, что сцены в воде были непростыми. Стася рассказала про один случай, который ее напугал. Команда находилась в открытом море. Оператор был на глубине, а девушка должна была проплыть вниз.

«На мне было свадебное платье с четырехметровым подолом. Этот подол обернулся у меня вокруг ног, связал, как мумию, меня потащило на дно. Было ужасно страшно», — поделилась артистка.

По ее словам, там присутствовали водолазы, которые в любую секунду могли прийти на помощь. Однако Стася все равно не смогла совладать с эмоциями. Милославская отметила, что она кричала и плакала, но когда страх ушел, посмеялась над произошедшим.