«Меня подловить невозможно». Панин объяснил, почему не дает интервью Собчак

Уехавший из России скандальный актер Алексей Панин в видеообращении рассказал своим подписчикам в Telegram, почему не дает интервью телеведущей Ксении Собчак и другим российским журналистам. По его словам, они «пытаются подловить» интервьюируемых, задавая неудобные вопросы.

На видео Панин предстал лежащим на диване под одеялом. Во время своей речи он постоянно посмеивался.

«Сейчас лежу смотрю интервью Ксении Собчак с каким-то человеком <…>, и мне пишут сообщение: „Алексей, а почему вы не давали интервью Ксении Собчак?“ И Собчак, и Дудь пытаются подловить людей на каких-то каверзных вопросах. Меня подловить невозможно, потому что я Алексей Панин, поэтому я им не даю интервью», — пояснил актер.

Панин эмигрировал в Испанию вместе с дочерью. В одном из интервью он пожаловался на отсутствие средств для жизни в Европе и заявлял, что ищет подработку, чтобы кормить ребенка.

В Риме актер успел переночевать прямо на улице.