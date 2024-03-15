Знаменитости 15 марта 2024, 23:21 «Меня бы не вытащили». Актриса Наталья Селезнева попала в больницу Народная артистка РФ Наталья Селезнева попала в больницу РИА «Новости»

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Народная артистка России Наталья Селезнева попала в больницу с двусторонним воспалением легких. О своей госпитализации она рассказала ТАСС.

«Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — отметила артистка

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По словам Селезневой, уже три дня она находится под наблюдением врачей. О выписке пока речи нет.

В январе артистка обратилась к врачам с жалобами на насморк и кашель. Помощница Селезневой позже сообщила, что у нее легкая простуда и «ничего серьезного нет».

Наталья Селезнева сыграла в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» героиню «хорошей девочки Лиды». Также российские зрители знают ее по роли жены Шурика в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

В 2006 году актрису наградили орденами Дружбы и Почета. В декабре прошлого года Селезнева вернулась на сцену после долгого перерыва, она участвовала в спектакле «Новогодний кабачок».