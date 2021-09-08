Модель Victoria’s Secret стала супругой топ-менеджера Snapchat

Модель Victoria’s Secret Жасмин Тукс стала супругой топ-менеджера Snapchat и сына вице-президента Эквадора Хуана Давида Борреро. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Page Six.

Свадьба прошла в минувшие выходные в столице Кито. Для Южной Америки мероприятие стало одним из ярчайших событий за последнее время. Пара обручилась в церкви Святого Франциска XVI века. На свадьбе присутствовало множество гостей, в том числе другие модели Victoria’s Secret — Сара Сампайо, Джозефин Скрайвер, Лаис Рибейро и Кедси Меррит.

Девушка была на свадьбе в кружевном платье с длинными рукавами ливанского бренда Zuhair Murad. О том, что свадьба состоится, девушка рассказала еще в сентябре 2020 года. В интервью Vogue модель заявила, что глава международного отдела Snapchat сделал ей крайне необычное предложение руки и сердца — он преподнес обручальное кольцо на дроне.

«Я услышала, как наверху летит дрон, с которого свисал трос, а на конце его был маленький черный мешочек. Когда дрон приблизился, он схватил мешочек, достал оттуда коробочку и стал на одно колено», — рассказала Тук.