Менеджер Волочковой заверила, что прежний кот балерины жив и здоров

Недавно Волочкова завела нового кота породы сервал, поэтому хищник по имени Винчи стал часто мелькать в ее соцсетях.

Подписчики балерины в Instagram заподозрили неладное — ведь прежний любимец звезды, пушистый белый кот по кличке Лакки, появляться на фотографиях хозяйки совсем перестал. Отмечается, что совсем недавно питомец стал участником откровенной фотосессии Волочковой. Однако Лакки пропал из соцсети с появлением Винчи.

Поклонники стали спрашивать о судьбе кота под каждым постом балерины, однако так и не получили ответа самой Волочковой.

PR-менеджер звезды заверила фанатов, что со старым питомцем все в порядке.

«Лакки жив и здоров. Он по-прежнему живет у Анастасии дома. Я скажу ей, чтобы она его тоже сфотографировала», — пообещала Ракицкая.