Менеджер Прилучного объяснил долги актера за коммуналку

Ранее в СМИ сообщили, что Фонд капитального строительства Москвы подал в суд на актера Павла Прилучного за долг в размере 80 тысяч рублей за коммунальные услуги квартиры на «Речном вокзале». Иск удовлетворили в полном объеме.

«Павел квартиру передал своей жене, с которой он сейчас находится в бракоразводном процессе… Квартира записана на Павла, но живет там, как всем давно известно, Агата», — прояснила ситуацию Халилова.

Она также отметила, что артисты бывают забывчивыми, особенно в плане бытовых вещей, так как постоянно заняты на съемках.

Напомним, ранее Прилучный и Муцениеце подали на развод после девяти лет брака. По слухам, причиной расторжения отношений стало избиение Агаты супругом.

Жена Прилучного рассказала об уроке, который вынесла из отношений.

«Единственное, что я поняла: не нужно нарушать границы желаний партнера. Если человек хочет сниматься — пусть снимается. Если хочет куда-то поехать — пусть едет», — написала она в одном из постов в соцсети.