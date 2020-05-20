    20 мая 2020, 13:58

    Менеджер Прилучного объяснил долги актера за коммуналку

    Анастасия Кременчугская

    Мариам Халилова, пиар-менеджер актера Павла Прилучного, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» объяснила, почему у актера долг в размере 80 тысяч рублей за коммунальные услуги. В квартире сейчас проживает его супруга Агата Муцениеце, заявила менеджер.

    Ранее в СМИ сообщили, что Фонд капитального строительства Москвы подал в суд на актера Павла Прилучного за долг в размере 80 тысяч рублей за коммунальные услуги квартиры на «Речном вокзале». Иск удовлетворили в полном объеме.

    «Павел квартиру передал своей жене, с которой он сейчас находится в бракоразводном процессе… Квартира записана на Павла, но живет там, как всем давно известно, Агата», — прояснила ситуацию Халилова.

    Она также отметила, что артисты бывают забывчивыми, особенно в плане бытовых вещей, так как постоянно заняты на съемках.

    Напомним, ранее Прилучный и Муцениеце подали на развод после девяти лет брака. По слухам, причиной расторжения отношений стало избиение Агаты супругом.

    Жена Прилучного рассказала об уроке, который вынесла из отношений.

    «Единственное, что я поняла: не нужно нарушать границы желаний партнера. Если человек хочет сниматься — пусть снимается. Если хочет куда-то поехать — пусть едет», — написала она в одном из постов в соцсети.